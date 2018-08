rbb-exklusiv: FDP erhöht Druck auf Verfassungsschutz-Chef Maaßen

Berlin (ots) - Angesichts von Berichten über einen verschwiegenenV-Mann im Umfeld des Attentäters Anis Amri erhebt derFDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser schwere Vorwürfe gegenden Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen.Maaßen habe den Fall Amri anderthalb Jahre lang als "reinenPolizeifall" dargestellt. "Diese Geschichte bricht heute wie einKartenhaus in sich zusammen. Wenn die Berichte zutreffen, dann müssenwir feststellen, dass der Verfassungsschutzpräsident den DeutschenBundestag belogen hat. Dann wäre er nicht mehr tragbar", sagteStrasser am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin. Benjamin Strasser sitztfür die FDP im Amri-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages.Seit einigen Wochen wird Maaßen zudem vorgeworfen, AfD-Politikerpolitisch beraten zu haben. Die FDP-Bundestagsfraktion erwarte eineumgehende Aufklärung der Vorgänge, sagte Strasser imARD-Mittagsmagazin und forderte Konsequenzen. Sollten die Vorwürfegegen Maaßen zutreffen, dann könne Bundesinnenminister Horst Seehofer(CSU) "nicht weiter seine schützende Hand über diesen Mann halten,sondern dann muss er ihn entlassen". Strasser zufolge will derUntersuchungsausschuss den V-Mann-Führer als Quelle anhören, was dieBundesregierung bisher verweigere. Er kündigte an, die FDP werdenotfalls dagegen klagen.Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste, des rbb und derBerliner Morgenpost hat der Verfassungsschutz offenbar versucht,seine Rolle im Fall des islamistischen Terroranschlags auf denBerliner Weihnachtsmarkt nicht öffentlich werden zu lassen. Dies geheaus einem internen Papier hervor, das Verfassungsschutz-Mitarbeiterfür Maaßen erstellten.Der Deutsche Bundestag hat am 1. März 2018 einenUntersuchungsausschuss zu dem Terroranschlag vom 19. Dezember 2016mit zwölf Toten eingesetzt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell