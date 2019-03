rbb-exklusiv: Erstes Ausweisungsverfahren in Frankfurt (Oder) eingestellt

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Einer der Flüchtlinge, die in Frankfurt (Oder)monatelang mutmaßlich an Straftaten beteiligt waren, wird nun dochnicht ausgewiesen.Es ist das erste von sieben Ausweisungsverfahren, das damitbeendet ist, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage des rbb mitteilte.Das von der Frankfurter Ausländerbehörde geführteAusweisungsverfahren habe ergeben, dass das Bleibeinteresse in diesemEinzelfall höher wiege als das Ausweisungsinteresse.Die von dem Mann begangene Straftat war demnach nicht so schwer,dass sie eine Ausweisung rechtfertigen würde. Nach Angaben der Stadtlaufen derzeit weitere sechs Ausweisungsverfahren, von denen zweivoraussichtlich Ende März abgeschlossen werden. Die Stadt geht davonaus, dass in beiden Fällen Ausweisungen ausgesprochen werden. Dierestlichen Verfahren sollen nach dem Ende der anhängigenStrafverfahren entschieden werden.Die Flüchtlinge aus Syrien, Pakistan und den Palästinensergebietensollen an teils schweren Straftaten in Frankfurt beteiligt gewesensein. Höhepunkt war Ende August vergangenen Jahres der Überfall aufden Musikclub Frosch. Danach hatte Frankfurts Oberbürgermeister RenéWilke (Die Linke) angekündigt, Straftäter sollten ausgewiesen werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAntenne BrandenburgChef vom DienstStudio Frankfurt (Oder)Tel.: 97993 - 39555aktuell@antennebrandenburg.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell