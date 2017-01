rbb exklusiv: Ernüchterndes Fazit nach einem Jahr Terminservicestelle

Cottbus (ots) - Die Terminservicestelle für Facharztterminefunktioniert, wird aber gar nicht gebraucht.Dieses Fazit hat nach einem Jahr Praxis die KassenärztlicheVereinigung Brandenburg (KVBB) gezogen. Rund 3.600 Anfragen stünden10 Millionen durchgeführte Facharzt-Behandlungen im Jahr 2016gegenüber. Das sagte heute KVBB-Sprecher Christian Wehry dem rbb. In2.260 Fällen habe erfolgreich ein Termin vermittelt werden können, in1.380 Fällen fehlte die Voraussetzung dafür.Wehry zweifelte die Sinnhaftigkeit weiter an. In den meistenFällen würden die Patienten in Brandenburg selbst einen Termin beieinem Arzt ihrer Wahl, meist in Wohnortnähe und zu einer ihnenpassenden Zeit bekommen. Einschränkend sagte Wehry aber auch, dass esvor allem bei Augenärzten Engpässe gebe und Brandenburg dasBundesland mit der geringsten Arztdichte sei.Die Servicestelle war auf Anforderung der Bundesregierung in allenBundesländern eingerichtet worden. Allen Patienten mit speziellgekennzeichneten Überweisungen, die selbstständig keinen Terminerhalten haben, soll damit innerhalb von vier Wochen ein Termin beimFacharzt vermittelt werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAntenne BrandenburgStudio CottbusChef vom DienstTel.: 97993 - 39177aktuell@antennebrandenburg.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell