rbb exklusiv: Ernst: Zeugnis-Entscheidung nochmal überdenken

Potsdam (ots) - Im Streit, ob Zeugnisnoten für Dritt- undViertklässler zum Halbjahr abgeschafft werden sollen, hatBrandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) überraschendeingelenkt.Mit Blick auf die kommende Sitzung des Landesschulbeirats am 21.April sagte sie am Donnerstag dem rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburgaktuell": "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da die Entscheidungnochmal überdenken und es bei Zeugnissen auch in Dreieinhalb undViereinhalb belassen." (Halbjahreszeugnisse der 3. und 4. Klasse(Anmerkung der Redaktion))Die Landesregierung hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie dieNoten der Halbjahreszeugnisse in den Grundschulklassen 3 und 4 ab demSchuljahr 2020/21 abschaffen will. Stattdessen solle es einElterngespräch und einen Elternbrief geben.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell