rbb exklusiv: Erheblicher Anstieg von Koks-Taxis - Berliner Polizei erfasst erstmals Zahlen zu Kokain-Lieferdiensten

Berlin (ots) -Sperrfrist: 21.10.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Berliner Polizei registriert einen zunehmenden Drogenhandelmit sogenannten Kokain-Taxis. Von Mai bis Oktober 2019 wurden bereits35 Ermittlungen dazu aufgenommen, teilte die Polizei rbb24 mit.Seit Mai werden die Fälle systematisch erfasst - in Reaktion aufeinen erheblichen Anstieg von Ermittlungsverfahren in diesem Bereich,sagte der Leiter des Dezernats für Rauschgiftkriminalität beimLandeskriminalamt, Olaf Schremm.Nach seinen Angaben laufen bei einzelnen Telefonnummern täglichBestellungen im dreistelligen Bereich ein. Die Ermittlungen zuKoks-Taxis beschäftigten derzeit ein ganzes Kommissariat. Kokainspiele seit zwei bis drei Jahren eine ganz maßgelbliche Rolle in derBerliner Drogenszene, so Schremm weiter.Die Droge ist nach Heroin in Berlin die zweithäufigsteTodesursache bei Konsumenten illegaler Drogen. Im Jahr 2018 starben35 Menschen nach dem Konsum von Kokain. Allein bis einschließlichJuli dieses Jahres kamen bereits 25 Menschen wegen der Droge umsLeben. Das geht aus Zahlen hervor, die rbb24 exklusiv von derBerliner Polizei vorliegen.Auf Kokain spezialisierte Dealer liefern den illegalen Stoff nachAnruf oder SMS an eine gewünschte Adresse, teilweise innerhalb von 15bis 30 Minuten. Die Übergabe findet meist im Auto statt. Gesteuertwerden die so genannten Koks-Taxis aus "Kokain-Callcentern".