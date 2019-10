rbb-exklusiv: Eigentümer des ehemaligen Landtages in Potsdam dementiert Verkaufsabsichten

Potsdam (ots) - Der Eigentümer des ehemaligen Landtages in Potsdamhat dementiert, dass er das Gebäude verkaufen will.Die Berliner Firma Sanus AG bestätigte "Brandenburg aktuell" vomrbb am Donnerstag, dass der ehemalige Landtag auf dem Brauhausbergnicht zum Verkauf steht. Sanus suche allerdings einen zusätzlichenInvestor, um die Bauvorhaben und Sanierungsprojekte umsetzen zukönnen, hieß es. Der mit dem Finanzministerium geschlossene Vertragwerde eingehalten. Dies bestätigte inzwischen auch das BrandenburgerFinanzministerium dem rbb.Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet, die Immobiliestehe für 35 Millionen Euro zum Verkauf.Der ehemalige Landtag, im Volksmund auch "Kreml" genannt, war 2015vom Land Brandenburg für 8,6 Millionen Euro an eine privateInvestorengruppe verkauft worden. Die Investoren Sanus AG und Eurekahatten damals angekündigt, ein Wohnquartier auf dem Areal errichtenzu wollen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell