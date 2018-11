rbb-exklusiv: Dragoner-Areal: Landgericht weist Investor-Klagen ab

Berlin (ots) - Das Berliner Landgericht hat Klagen desProjektentwicklers Arne Piepgras gegen den Regierenden Bürgermeisterund den Finanzsenator abgewiesen. Piepgras hatte beide Politiker aufSchadenersatz verklagt, nachdem er beim Verkauf des Dragoner-Arealsnicht zum Zuge gekommen war.Ein österreichischer Investor und Piepgras hatten das KreuzbergerGelände zunächst vom Bund erworben. Piepgras hatte geplant, seinenzehnprozentigen Anteil zu verkaufen - für rund zweieinhalb MillionenEuro. Der Senat stoppte den Verkauf allerdings über den Bundesrat.Deshalb hatte Piepgras sowohl Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD)als auch dessen Dienstvorgesetzten, den Regierenden BürgermeisterMichael Müller (SPD), auf Schadenersatz verklagt. Beide Politikerhätten ihn "vorsätzlich sittenwidrig geschädigt", so Piepgras damals.Dies sah das Gericht nach rbb-Informationen am Donnerstag anders.Bürgermeister und Senator seien nicht persönlich haftbar. Auch denVerkaufsstopp an sich sah das Gericht nicht als rechtswidrig an.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell