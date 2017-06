rbb-exklusiv: Dietmar Bartsch (Die Linke) erfreut über Wahlerfolg von Labour in Großbritannien

Berlin (ots) - Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, DietmarBartsch, hat das Wahlergebnis in Großbritannien als Bestätigung fürden Linkskurs des Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn gewertet.Bartsch sagte am Freitag im rbb-Inforadio, vor der Unterhaus-Wahlsei Corbyn als "zu links" kritisiert worden. Jetzt habe Labour sogarMandate hinzugewonnen. Das sollte "in Deutschland zu Nachdenklichkeitführen", so Bartsch: "Nur ein dezidiert konsequentes linkesHerangehen kann dafür sorgen, dass Wählerinnen und Wähler mobilisiertwerden."Der Spitzenkandidat der Linkspartei für die Bundestagswahlbezeichnete es außerdem als bemerkenswert, dass dierechtspopulistische Ukip bei der Wahl keinen Sitz im Unterhauserrungen hat. Bartsch: "Das ist auch ein Zeichen für Deutschland,dass es nicht naturgegeben ist, dass Rechtspopulisten im nächstenBundestags sitzen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell