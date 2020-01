rbb-exklusiv: Diesel- und Benziner-Verbot: Berliner Linke sehen Günthers Pläne skeptisch

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - Die Linken in Berlin sehen den Plan von Verkehrssenatorin RegineGünther (Grüne) skeptisch, Benzin- und Dieselautos mittelfristig aus der Stadtzu verbannen.Grundsätzlich teile man das Ziel der Verkehrssenatorin, "dass derklimaschädliche Verkehr in Berlin zurückgedrängt werden muss", so KristianRonneburg, verkehrspolitischer Sprecher der Berliner Linken, am Mittwoch imInforadio vom rbb.Allerdings seien hierbei noch rechtliche Fragen zu klären sowie verkehrs- undsozialpolitische: "Wir sagen damit ja auch, ab 2030 können die Berlinerinnen undBerliner in der Innenstadt nur noch mit E-Autos, mit Hybriden, fahren, und wirsehen ja, die sind noch nicht massen-, nicht alltagstauglich". Das sei aberKernvoraussetzung dafür, eine sozialpolitisch so schwierige Entscheidung zutreffen, "da ist die Linke sehr sensibel".Ronneburg sagte weiter, er erwarte hier von Verkehrssenatorin Günther mehrAntworten: So komme Berlin "mit dem Ausbau des ÖPNV nicht so schnell voran, wiewir uns das mit unseren Koalitionspartnern wünschen". Hier müsse auch dieAngebotsseite mehr in den Vordergrund gerückt werden, "denn nur so gewinnen wirdie Bürgerinnen und Bürger bei der Verkehrswende. Wir können nicht ständig überVerbote reden, denn das macht die Debatte immer schärfer" und beförderePolarisierungen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4498614OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell