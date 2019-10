rbb-exklusiv: Diesel-Skandal: Sogar Emissionen von Euro 6-Fahrzeugen im Straßenbetrieb über Grenzwerten

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Berlin (ots) - Kraftfahrt-Bundesamt-Daten: Zahlreiche Diesel-Autossind immer noch DreckschleudernZahlreiche Diesel-Fahrzeuge haben bei den so genannten"Schadstoff-Anti-Doping-Tests" des Kraftfahrt-Bundesamtes im realenFahrbetrieb die Grenzwerte überschritten. Das geht aus Datenmaterialhervor, das rbb24 exklusiv vorliegt. Dem zufolge überschreiten 65 %der getesteten Modelle die für ihre jeweilige Schadstoffklassezulässigen Stickoxid-Grenzwerte. Betroffen sind zahlreiche Marken,wie z.B. VW, Subaru, Audi, Mercedes, Fiat, Porsche, Nissan, Kia undBMW. Auffällig ist, dass darunter auch zahlreiche Fahrzeugtypen sind,die die moderne Schadstoffklasse Euro 6 erfüllen sollen. Die Testswurden an mehr als 80 ausgewählten Fahrzeugtypen im realenFahrbetrieb unter unterschiedlichen Wetterbedingungen durchgeführt.Das Fahrzeug mit den höchsten Stickoxid-Emissionen im Test war einVW-Touareg 3.0 TDI der Schadstoffklasse Euro 5. Ein Nachfolgemodelldieses Typs der Klasse 6dTemp wiederum gehört zu den sauberstengetesteten Autos. Unter den Euro 6-Fahrzeugen hatte der SubaruOutback 2.0 die höchsten Stickoxid-Ausstöße, gefolgt vom Mini-SUVFiat 500x, dem Lieferwagen Fiat Ducato 2,3, dem Audi-A6 Avant 3,0 TDIund dem Porsche Macan V6 3,0 TDI. Deren Stickstoff-Emissionenüberschreiten die Grenzwerte wie zahlreiche andere Euro 6-Fahrzeugeum ein Vielfaches.Dabei sind auffällig viele SUVs. Auch etliche Lieferwagen undhochmotorisierte Limousinen sind betroffen. Deutlich wird aber auch,dass hochmotorige Fahrzeuge nicht unbedingt Dreckschleudern seinmüssen: Fahrzeuge der Schadstoffklassen 6c und 6dTemp schneiden inden Tests des Kraftfahrtbundesamts gut ab.Rbb24 hat sich seit über einem Jahr um Einsicht in dasDatenmaterial bemüht. Die Herausgabe der Daten hat der rbbschließlich mit juristischen Mitteln aufgrund desUmweltinformationsgesetzes erreicht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell