Berlin (ots) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht in dem Corona-Hilfsprogramm der EU einen wichtigen Schritt für die weitere europäische Einigung.In einigen Jahren werde man auf diesen Gipfel als Weichenstellung zurückschauen. Hier sei der Startschuss dafür gefallen, dass die EU wieder handlungsfähig wird, sagte der DIW-Chef am Mittwoch in der neuesten Folge des Podcasts "Corona und die Wirtschaft" vom Inforadio des rbb."Diese Entscheidung ist wirklich der Grundstein für eine Fiskalunion, man kann sogar sagen für einen Bundesstaat. Denn hier wurde beschlossen, dass man gemeinsam Schulden aufnehmen kann, dass man auch gemeinsam Steuern erheben kann .... Das ist etwas wirklich komplett Neues. Das ist ein Riesenschritt, weil es letztlich sagt, es gibt bestimmte Aufgaben, gewisse Probleme, gewisse Verpflichtungen in Europa, die müssen wir gemeinsam wahrnehmen ... Das ist ein Riesenschritt voran, auch hin in Richtung Vollendung der Währungsunion."Das Gespräch mit dem DIW-Präsidenten Marcel Fratzscher ist auf inforadio.de oder in der ARD-Audiothek zu hören.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/4659267OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell