rbb exklusiv: DEKRA investiert in den Lausitzring weitere zehn Millionen Euro

Berlin (ots) - Für über zehn Millionen Euro erweitert die DEKRAihr Testzentrum auf dem Lausitzring.Nach Informationen des rbb soll in den nächsten Monaten einhochmodernes Abgas-Labor für PKW´s entstehen. Mit dem Bau des Laborsreagiert die Prüfgesellschaft auf die hohe Nachfrage anHersteller-unabhängigen Abgastests. "Die DEKRA hat mit dem Thema sehrviel Erfahrung und sich damit einen guten Namen gemacht. Wir werdennoch eine ganze Weile mit Verbrennungsmotoren fahren. Deshalb lohntsich die Investition für uns", so Volker Noeske, Leiter desDEKRA-Testzentrums auf dem Lausitzring.Derzeit laufen bereits die Arbeiten am hochmodernen Labor, dasneben der Strecke entsteht. "Für das Abgaslabor nutzen wir eine alteFahrversuchshalle. Die wird bereits entkernt", sagte Noeske.Nach Fertigstellung wird die DEKRA 20 neue Mitarbeiter einstellen.Damit wächst die Zahl der Beschäftigten auf rund 200. Bei derÜbernahme der Rennstrecke vor knapp einem Jahr waren es 120Mitarbeiter.In den kommenden Jahren soll aus dem Lausitzring Europas größtesunabhängiges Zentrum für automatisiertes und vernetztes Fahrenentstehen. Es sollen aber auch weiter Motorsportveranstaltungenstattfinden. So wird erwartet, dass die Rennwagen der DTM und dieMotorräder der IDM im kommenden Jahr an den Start gehen.