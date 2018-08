rbb-exklusiv: Czaja setzt bei Tegel-Diskussion auf Unterstützung aus Brandenburg

Berlin (ots) - Der Fraktionsvorsitzende der FDP im BerlinerAbgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, setzt in der Diskussion um einemögliche Offenhaltung des Flughafens Berlin-Tegel auf Hilfe ausBrandenburg. Die Debatte im Brandenburger Landtagswahlkampf zeige,dass man erkannt habe, dass Tegel im Parallelbetrieb zum BERoffenbleiben müsse, sagte Czaja im Sommerinterview derrbb-Abendschau. Deshalb wolle er "alle Maßnahmen einleiten, die dazuführen, dass der Flughafen Tegel offen bleibt und das heißt, mit denKollegen in Brandenburg nicht nur darüber sprechen, dass wir Tegeloffen halten wollen, sondern deutlich machen, dass Berlin dasentschieden hat." Czaja setzt nicht nur auf einenTegel-Weiterbetrieb, sondern auch auf einen besseren Lärmschutz fürAnwohnerinnen und Anwohner.Czaja sagte weiter, er würde zudem der Berliner Feuerwehr sofort100 Millionen Euro zusätzlich geben, mehr Polizistinnen undPolizisten auf die Straße schicken und dafür sorgen, dass es inBussen und Bahnen flächendeckendes Wlan und Handyladebuchsen gäbe.Oberste Priorität habe eine bessere Ausstattung der Polizei. "Denndas führt zu Sicherheit. Kontaktbereichsbeamte in den Kiezen wiedereinführen, der Polizist vor Ort, der im Kiez unterwegs ist, das wärenaus unserer Sicht die richtigen Maßnahmen."Die Zusammenfassung des Interviews wird am Samstagabend um 19.30Uhr in der rbb-Abendschau gesendet. Das gesamte Interview kann aufFacebook angeschaut werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell