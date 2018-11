Berlin (ots) - Pinkfarbener Jogginganzug, eine Blume in derblonden Perücke, dicke Schminke. Das war Cindy aus Marzahn, die ab2005 eine steile Karriere hinlegte. 2016 verschwand Cindy aus Marzahnund machte Platz für Ilka Bessin. Sie war zu Gast bei radioBERLIN88,8 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Bei Moderator Ingo Hoppein "Dein Vormittag" sprach sie über ihr Buch "Abgeschminkt: Das Lebenist schön - Von einfach war nie die Rede - Die Frau, die »Cindy ausMarzahn« war", das heute erscheint.Im Gespräch sagte Ilka Bessin, wie sehr sie es gekränkt habe, dassKarl Lagerfeld bei einer "Wetten dass...?"-Sendung nicht mit ihrtanzen wollte."Manchmal gehen wir sehr respektlos miteinander um, und wirsollten wieder anfangen, Leute nicht wegen ihres Aussehens zukritisieren, sondern wegen ihrer Arbeit. Das ist eine ganz schlimmeSache, die momentan stattfindet, die ich ganz schlimm fand auch fürmich. Ich konnte damit auch nicht umgehen und wenn Karl Lagerfeldsagt, er will nicht mit mir tanzen, kann ich natürlich totalselbstbewusst sein und sagen `Nee, dann hat er es auch nichtverdient´, aber das nagt schon an mir, das ist schon hart."Außerdem gab sie zu, dass sie selbst auch schlecht zu ihreneigenen Mitarbeitern war:"Ich bin damals aus der Arbeitslosenzeit gekommen, als es mitCindy aus Marzahn losging. Ich hab erste Bühnenauftritte gehabt,durfte im Fernsehen auftreten, und hab Menschen kennengelernt, diesich um mich gekümmert haben. Und ich habe auch Geld verdient, manverdient in der Branche gutes Geld und ich war oftmals damitüberfordert, wenn zehn Leute neben mir standen und sagten, "Du bistso toll und superlustig". Da sagt ja auch keiner, dass es manchmaldoof ist, was man macht. Und dann ist man manchmal auch nichtfreundlich zu seinen Leuten, die einen umgeben, so ein Höhenflugkommt dann einfach, Gott sei Dank habe ich irgendwann die Kurvebekommen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell