rbb exklusiv: CDU-Politiker von Stetten erwartet Minderheitsregierung

Berlin (ots) - Der CDU-Politiker Christian von Stetten geht davon aus, dass eseine Minderheitsregierung gibt, falls die SPD die Große Koalition platzen lässt.Das sei durchaus wahrscheinlich, sagte von Stetten am Dienstag im Inforadio vomrbb. Man sei auf alles vorbereitet. "Ich gehe davon aus, dass wir am Ende desTages mit einer Minderheitsregierung diese Regierungszeit zu Ende bringen."Man habe eine gewählte Bundeskanzlerin, die weiter im Amt sei. Diese könne miteinem verkleinerten Kabinett oder mit neuen Kabinettsmitgliedern auch weiterregieren, so von Stetten."Wir haben von der FDP klare Signale, dass sie eine solche Minderheitsregierungunterstützen würde."Außerdem sei der Haushalt 2020 in der letzten Woche im Bundestag verabschiedetworden, so dass eine Minderheitsregierung mit einem Haushalt regieren könne.Eine stabile Regierung sei auch wichtig, um die EU-Ratspräsidentschaftvorzubereiten, die Deutschland im Juni übernimmt."Wir brauchen dort eine stabile Regierung, die das im Vorfeld vorbereitet undauch in der zweiten Jahreshälfte diese EU-Ratspräsidentschaft zu einem gutenEnde führt."Von Stetten betonte, auch für eine Neuwahl sei man gerüstet. Es gebe auch dieMöglichkeit, einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin zu wählen.Das wäre "vielleicht auch eine Chance für die CDU, Ordnungspolitik wiederumzusetzen... Wir haben da vor nichts Angst, und wir werden jetzt keinen faulenKompromiss mit der SPD machen."