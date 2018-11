rbb-exklusiv: Bundeszentrale nimmt vom rbb angezweifelte Studie zu Grenztoten vorerst aus Sortiment

Berlin (ots) - Die Recherche des rbb zur zweifelhaften Zahl vonToten an der innerdeutschen Grenze hat Konsequenzen.Wie die Bundeszentrale für politische Bildung dem rbb amDonnerstag mitgeteilt hat, hat sie die kritisierte Studie vorerst ausdem Sortiment genommen. Zugleich verteidigt sie die ursprünglicheEntscheidung, die Untersuchung in ihren Bestand aufgenommen zu haben.Im folgenden die Stellungnahme der Bundeszentrale an den rbb:"... Es handelt sich dabei um die erste umfassende Studie mitwissenschaftlichem Anspruch, die sich der Gesamtzahl der Opfer an derinnerdeutschen Grenze widmet. Es gab bei Prüfung des Bandes im Hauskeinerlei Anlass, an der wissenschaftlichen Redlichkeit der Arbeitdes renommierten Forschungsverbundes SED-Staat an der FU Berlin zuzweifeln, zumal das Projekt ja auch durch das BKM unterstützt wurde.Im Gegenteil, es wären sicher in der Öffentlichkeit Fragenentstanden, wenn wir den Band nicht für unsere Schriftenreihe erwogenhätten. Die bpb bedauert es sehr, wenn nun Zweifel an einzelnenErgebnissen auftauchen, begrüßt aber die öffentliche Debatte umdieses wichtige Thema der gesamtdeutschen Nachkriegsgeschichte. Biszur Klärung dieser offenen Fragen ist der Band daher bei der bpbnicht verfügbar."In der Studie sind 327 Grenztote aufgeführt. Nach rbb-Recherchensind aber in mindestens 50 Fällen Zweifel angebracht, weil Täter zuOpfern gemacht wurden, darunter Offiziere, die beispielsweise für dieStasi spioniert haben und sich später das Leben nahmen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell