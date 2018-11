rbb-exklusiv: Bundesweit letztes Kooperationprojekt mit Ditib zur Deradikalisierung gescheitert

Berlin (ots) -Sperrfrist: 08.11.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Zusammenarbeit von Violent Prevention Network (VPN) und derbundesweit bekannten Sehitlik-Moschee, die zum türkischen DachverbandDitib gehört, ist beendet. Das haben Recherchen der rbb-RedaktionInvestigatives und Hintergrund ergeben.Violence Prevention Network (VPN) und die lange als liberalgeltende und zum türkischen Dachverband Ditib gehörendeSehitlik-Moschee am Berliner Columbiadamm hatten seit 2015 bei derPrävention und Deradikalisierung unter muslimischen Jugendlichenzusammengearbeitet. Es war das bundesweit letzte Projekt auf diesemGebiet, an dem Ditib noch beteiligt war, seit die direkte Förderungdes von Ankara gesteuerten Dachverbandes der türkischenMoscheegemeinden in Deutschland eingestellt wurde.VPN hat die Zusammenarbeit mit der Ditib-Moschee aufgekündigt,nachdem Ende September eine Mitarbeiterin massiv bedrängt undbeleidigt worden war. Der Vorfall hat sich nach rbb-Recherchen in denRäumlichkeiten der Moschee abgespielt, als die VPN-Mitarbeiterin eineSchulklasse, die auf Einladung des Auswärtigen Amtes dort war, überdas seit 2015 existierende Kooperationsprojekt Bahira informierenwollte. Das Kooperationsprojekt von VPN und der Sehitlik-Moscheewendet sich an muslimische Jugendliche, die in den islamistischgeprägten Extremismus abzugleiten drohen. Der Leiter von VPN, ThomasMücke, sagte dem rbb, fünf Männer hätten sich vor seinerMitarbeiterin aufgebaut und diese bedrängt und beleidigt. "Das istinakzeptabel. Wir mussten als Träger des Projekts sofort reagierenund die Zusammenarbeit beenden", so Mücke weiter.Die Beratungsstelle BAHIRA wurde seit 2015 im Rahmen desBundesprogramms "Demokratie leben!" vom Bundesfamilienministerium undvom Berliner Senat mit rund 160.000 Euro jährlich gefördert. Dieintegrationspolitische Sprecherin der Grünen, Bettina Jarasch, siehtden muslimischen Dachverband Ditib spätestens seit dem Putschversuchin der Türkei auf einem kritischen Weg. Die Einflussnahme der Türkeiund der türkischen AKP-Regierung über die türkische Botschaft auf dieDitib-Moscheen in Deutschland werde immer stärker undproblematischer, sagte Jarasch dem rbb. "Ganz grundsätzlich würde ichsagen, dass sich die Einflussnahme eines Staates aufReligionsgemeinschaften nicht mit unserer Vorstellung vonReligionsfreiheit verträgt." Jetzt gehe es darum, sich in dermuslimischen Gemeinschaft nach neuen, liberaleren Partnern umzusehen.Das Bundesfamilienministerium teilte dem rbb mit, dass bereitsseit Ende 2017 keine Projekte der Ditib in alleiniger Trägerschaftmehr gefördert werden. Die an der Finanzierung von Bahira beteiligtenSenatsverwaltungen kündigten auf rbb-Anfrage an, das Projekt weiterunterstützen zu wollen. Der Trägerverein VPN müsse sich aber nun nachneuen Kooperationspartnern umschauen. Der Dachverband Ditib reagierteauf eine rbb-Anfrage nicht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell