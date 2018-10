rbb exklusiv: Bundeswehr: Aufwand für Nato-Manöver sorgt für Frust

Berlin (ots) - Das aktuelle Nato-Manöver in Norwegen fordert dieKapazitäten der Bundeswehr heraus.Das hat der Leiter der Abteilung Führung Streitkräfte imVerteidigungsministerium, Generalleutnant Markus Laubenthal, imARD-Mittagsmagazin gesagt. "In dieser Übung haben wir alleKraftanstrengungen unternommen, um die Kräfte zusammenzuziehen. Dasist frustrierend für viele, die abgeben mussten", so Laubenthal. DieBundeswehr war in den vergangenen Jahren mehrmals wegen ihrermangelhaften Ausrüstung in der Kritik. "Wir haben Defizite, wir habenNachholbedarf, wir brauchen nachhaltige Investitionen und das brauchtZeit", sagte der Generalleutnant im ARD-Mittagsmagazin. Die Truppesei aber abwehrbereit, so Laubenthal.Seit Mitternacht läuft in Norwegen das größte Nato-Manöver seitdem Ende des Kalten Krieges. Etwa 10.000 Bundeswehrsoldaten sinddaran beteiligt. Die Teilnahme sei trotz des hohen Aufwands wichtig,sagte der Generalleutnant. "Wir zeigen dort Wirkung, das erzeugthohen Respekt bei unseren Bündnispartnern", so Laubenthal. Außerdemsei es für die Truppe eine wichtige Gelegenheit, um zu üben.Insgesamt nehmen circa 50.000 Soldaten aus den Nato-Mitgliedsstaatenund aus Schweden und Finnland teil.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell