Berlin (ots) - Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat zumehr Zivilcourage im Kampf gegen Rechtspopulismus aufgefordert.Die schweigende Mehrheit dürfe nicht zu sehen, wenn im AlltagRassismus, Sexismus oder Antisemitismus praktiziert würden, sagte derSPD-Politiker am Montag im Inforadio vom rbb: "Dann muss man dagegenaufstehen, dann muss man widersprechen und da ist jeder einzelnegefragt. Eine offene Gesellschaft, die gibt es nur wenn alle siepraktizieren und ihre Regeln verteidigen. ... In jedem täglichenEinzelfall gilt: Flagge zeigen für die Demokratie."Oppermann betonte, er mache sich Sorgen um den Zustand derDemokratie. Man erlebe derzeit eine "Verrohung derDiskussionskultur": "Mir macht Sorge, dass unsere robuste Demokratieund politische Stabilität in Deutschland verletzbar erscheint. Wirstehen unter Druck, gleichzeitig von innen und von außen. Von außendurch Putin, Erdogan, Trump. Aber auch von innen: Hass, Gewalt,Rassismus und Antisemitismus. Und dagegen muss sich die demokratischeMitte zur Wehr setzen."Der Bundestagsvizepräsident übte in diesem Zusammenhang erneutscharfe Kritik an Innenminister Horst Seehofer. Der CSU-Chef habesich im Asylstreit "verhalten wie ein AfD-Politiker in der Hoffnung,er werde jetzt viele AfD-Wählerstimmen bekommen": "Aber das ist genauder falsche Weg. Man muss aufzeigen, dass durch gute handwerklichePolitik, Probleme und Sorgen der Menschen auch tatsächlichaufgegriffen und gelöst werden."