rbb exklusiv: Bundesentwicklungsminister Müller fordert die EU auf, mehr für Afrika zu tun

Berlin (ots) - Vor dem Europa-Afrika-Forum am Dienstag in Wien hatder Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung, Gerd Müller (CSU), gefordert, Afrika verstärkt zumSelbstversorger zu machen."Der afrikanische Kontinent darf nicht zum Überflussgebieteuropäischer Produktionen werden", sagte Müller am Montag imARD-Mittagsmagazin. "Wir müssen Afrika zum Selbstversorger machen.Jedes einzelne Land dieser 54 Länder hat Boden, Wasser, Menschen, umsich selbst zu versorgen", sagte Müller weiter.Im Hinblick auf das Europa-Afrika-Forum in Wien forderte Müllerdie EU auf, mehr zu tun: "Ich wünsche mir von Herrn Kurz und denStaats- und Regierungschefs einen Quantensprung".Mit Bezug auf den Klimawandel erklärte Müller: "Der Süden Afrikasleidet auch unter unserem Tun. Ich war in Somalia, in Äthiopien, inder Tschad-Region, wo zwischenzeitlich 10 Millionen Menschen keinWasser mehr haben, keine Grundlage für Leben, also wir tragen dortgroße Verantwortung."Müller kündigte an, Deutschland werde die wirtschaftlichenInvestitionen in Afrika stärken, mit verbesserten Rahmenbedingungenfür Hermes-Bürgschaften. "Wir wollen die deutschen Unternehmenermutigen, diesen Zukunftskontinent Afrika nicht den Chinesen undanderen zu überlassen", sagte Müller.