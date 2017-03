rbb exklusiv: Bund der Kriminalbeamten: Sicherheitslücke bei der Terrorbekämpfung / BKA verliert Kompetenzen bei der Geldwäschebekämpfung

Berlin (ots) - Das Bundeskriminalamt soll Kompetenzen im Bereichder Geldwäschebekämpfung verlieren.Nach Informationen des rbb sollen Geldwäscheanzeigen laut einemKabinettsbeschluss künftig beim Zoll bearbeitet werden. ScharfeKritik daran übt der Bund Deutscher Kriminalbeamten (BDK). "Hierentsteht eine Sicherheitslücke in der Terrorbekämpfung", sagteBdK-Vize Sebastian Fiedler am Dienstag dem rbb. Geldwäsche spielenicht nur für die Organisierte Kriminalität eine Rolle, sondern auchfür die Terrorfinanzierung. Deren Bekämpfung sei Kernaufgabe des BKA.Die Behörde verfüge über internationale Kontakte. Im Inland seibislang der polizeiliche Staatsschutz des BKA und derLandeskriminalämter damit befasst. "Auf diese Kompetenzen droht manjetzt zu verzichten", so Fiedler.Am kommenden Donnerstag wird erstmals der Bundesrat über dasGesetzesvorhaben der Bundesregierung beraten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell