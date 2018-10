rbb exklusiv: Brisante Mail belastet Aufsichtsbehörde im Fall Lunapharm schwer

Berlin/Potsdam (ots) - Nach Recherchen des ARD-PolitikmagazinsKONTRASTE gibt es neue, schwere Vorwürfe gegen die zuständigeBrandenburger Arzneimittelaufsicht im Fall Lunapharm und denPharmagroßhändler selbst.Danach hätte der illegale Handel mit möglicherweise unwirksamenKrebsmedikamenten bereits 2013 und damit bereits viel früherverhindert werden können. In einer E-Mail, die KONTRASTE vorliegt,teilte der zuständige Beamte des Landesamtes für Arbeitsschutz,Verbraucherschutz und Gesundheit bereits am 21. Juni 2013 derLunapharm-Geschäftsführerin mit, dass der Bezug von Medikamenten ausgriechischen Apotheken illegal sei. Der Beamte zitierte seinerseitsein Schreiben der griechischen Arzneimittelaufsicht vom 20. Juni2013: "Wir haben Lieferungen aus griechischen Apotheken nachDeutschland und in andere Staaten identifiziert, aber diese sindnicht legal."Der Brandenburger Aufsichtsbeamte hatte offenkundig auf Bitten vonLunapharm in Griechenland nachgefragt, ob die dortigen Apotheken"auch ohne eine entsprechende Großhandelserlaubnis" Handel betreibendürften. Der Beamte schrieb nun unmissverständlich an dieLunapharm-Geschäftsführerin: "Diese Frage kann nun klar mit neinbeantwortet werden." Sowohl dem Landesamt wie auch Lunapharm warendemnach bereits 2013 klar, dass es sich um ein illegales Geschäfthandelte.Die vom Brandenburger Gesundheitsministerium eingesetzte "TaskForce Lunapharm" war dagegen bislang davon ausgegangen, dass derAufsichtsbehörde erst im März 2017 ausreichende Informationenvorgelegen hätten, um den illegalen Medikamentenhandel zu stoppen.Das zuständige Brandenburger Gesundheitsministerium bestätigtegegenüber KONTRASTE das Vorliegen der Email. Sie werde Gegenstandweiterer Prüfungen sein, so eine Sprecherin. DieLunapharm-Geschäftsführung war nicht zu einer Stellungnahme bereit.Professor Wolf-Dieter Ludwig, Mitglied der Task Force undVorsitzender der Arzneimittelkommissionen der Deutschen Ärzte räumteein, dass die E-Mail in der Task Force wohl nicht ausgewertet wordenwar. Sie lasse das Behördenhandeln in Brandenburg aber "nochabsurder" erscheinen, denn die Behörde habe dieselben Anfragen nachGriechenland 2016 und 2017 noch einmal gestellt. Das zeige, "dasswertvolle Zeit verstrichen ist, um diesen illegalen Import frühzeitigzu unterbinden." Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt bereitswegen "schwerer Hehlerei" gegen die Lunapharm-Geschäftsführung.KONTRASTE berichtet heute abend um 21.45 Uhr über den Fall.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell