Berlin (ots) - Der Aufsichtsratschef der FlughafengesellschaftBerlin-Brandenburg, Rainer Bretschneider (SPD), hat sich optimistischgezeigt, dass der BER im Herbst 2020 eröffnen kann.Bretschneider sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb: "Wir sindauf gutem Wege. Ich glaube, wir haben die Kurve wirklich gekriegt."Mit den Wirkprinzipprüfungen, die gerade begonnen haben, sei einwichtiger Meilenstein erreicht. Allerdings könne man noch nicht vonEntspannung sprechen, so Bretschneider. Es seien noch viele Aufgabenzu erledigen."Es gibt nach den Sicherheitsprüfungen, die TÜV und Bauordnungsamtmachen, eine Fülle von praktischen Sachen, die auch funktionierenmüssen", erklärte der Aufsichtsratschef. "Die Leitungen für dieGepäckanlagen müssen funktionieren, die Zuweisungen für die Wege aufdem Flughafen müssen funktionieren." Deswegen müsse dieFlughafengesellschaft angespannt und konzentriert in die nächstenMonate gehen, so Bretscheider. "Wir brauchen die Zeit bis zum Oktober2020, aber wir werden sie nutzen und wir werden dann auch fertig."Der Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, IngoSenftleben, zeigte sich dagegen weniger optimistisch. Er sagteebenfalls am Dienstag im Inforadio: "Das Schwierige dabei ist, dassseit 2012 [...] vor jeder Wahl gesagt wurde [...], der Flughafen wirdnach der jeweiligen Wahl eröffnen." Am Ende sei die Eröffnung dannaber doch verschoben worden. "Und deswegen kann ich diesen Optimismusmomentan nicht teilen", so Senfleben.Er werde sich nach der Landtagswahl am 1. September dafüreinsetzen, dass ein Sonderermittler die Faktenlage am BER prüft,erklärte der CDU-Fraktionschef. "Denn glauben kann ich den Aussagen -leider Gottes -nach vielen Jahren des Vertröstens nicht mehr sowirklich", so Senftleben. Es sei zum Beispiel fraglich, ob die Dübelfür die Kabeltrassen und die dazugehörigen Verlegungsarbeiten am BERtatsächlich funktionieren. "Ich habe einfach das Gefühl, dass einbisschen versucht wird, vor einer nicht unwichtigen Landtagswahl, dieÖffentlichkeit zu beruhigen."Der BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags informiert sicham Dienstag (10 Uhr) über den Stand der Bauarbeiten in Schönefeld.