rbb exklusiv: BrandenburgTrend: Brandenburger sehen Kenia-Koalition eher kritisch - Grünen-Anhänger besonders zufrieden

Potsdam (ots) -Sperrfrist: 19.11.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die neue Brandenburger Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen wird voneiner Mehrheit der Brandenburger kritisch gesehen. Die sogenannteKenia-Koalition sei schlecht oder weniger gut für das Land Brandenburg, meinen52 Prozent. Nur 44 Prozent halten die Dreier-Koalition für gut oder sehr gut.Das geht aus dem jüngsten BrandenburgTrend des Meinungsforschungsinstitutinfratest dimap im Auftrag des rbb hervor.Am zufriedensten mit der neuen Regierungskonstellation sind Anhänger der Grünen(75 Prozent), gefolgt von SPD-Anhängern (71 Prozent) und CDU-Anhängern (59Prozent). Bei den Koalitionsverhandlungen haben sich nach Ansicht der Befragteneher SPD und Grüne durchgesetzt (18 bzw. 17 Prozent), weniger die CDU (10Prozent). Die Hälfte der Bürger kann nicht beurteilen, wessen Handschrift derKoalitionsvertrag am meisten trägt.Eine Reihe von Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag stoßen auf große Zustimmung.94 Prozent halten die Einstellung von mehr Polizisten für richtig, 85 Prozentbefürworten die beitragsfreie Kita ab dem 3. Lebensjahr. Dass die neue Koalitioneinen Milliardenkredit für die Finanzierung von Zukunftsprojekten aufnehmenwill, halten 53 Prozent für richtig. Der geplante Kohleausstieg bis 2038 beigleichzeitigem Strukturwandel ist für 55 Prozent der richtige Weg zurVerbesserung des Klimaschutzes. Beim Thema Windkraft ist das Land allerdingsweiter gespalten. 48 Prozent sind für mehr und leistungsstärkere Windräder, 47Prozent sehen das kritisch.Dietmar Woidke konnte sein Image als Regierungschef in den vergangenen Wochenverbessern. 62 Prozent halten ihn für einen guten Ministerpräsidenten,unmittelbar vor der Wahl waren es 59 Prozent.Im politischen Kräfteverhältnis der Parteien gibt es nur kleine Verschiebungen.Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, wäre die SPD mit 25 Prozent wieder stärksteKraft. Die AfD käme mit 22 Prozent auf Platz 2, gefolgt von CDU (14 Prozent)sowie Grünen und Linken (je 12). BVB/FW und FDP wären mit je 5 Prozent imLandtag vertreten.Für den BrandenburgTrend sind vom 11. bis 16. November 1.000 Wahlberechtigte inBrandenburg repräsentativ befragt worden.