rbb-exklusiv: Brand (CDU): Erdogan setzt Inhaftierung Yücels im Wahlkampf gezielt ein

Berlin (ots) - Der menschenrechtspolitische Sprecher derUnionsfraktion, Michael Brand (CDU), hat dem türkischen PräsidentenErdogan vorgeworfen, er setze die Polarisierung um YücelsInhaftierung im Wahlkampf um das Verfassungsreferendum gezielt ein.Brand sagte am Donnerstag im rbb-Inforadio, deswegen sei eswichtig, "dass wir klarmachen, dass dieser Wahlkampf à la AKP, der imÜbrigen auch für andere Parteien gilt wie die HDP, in Deutschlandunerwünscht ist. Die Konflikte dürfen nicht aus anderen Ländern zuuns getragen werden."Brand mahnte, die Nerven zu behalten und sich nicht provozieren zulassen. Man dürfe aber nicht so tun, als ob alle mit dem KursErdogans einverstanden wären. "Wir müssen mal darüber reden, um wases am 16. April geht. Dass es nämlich am Ende keine Gewaltenteilungmehr in der Türkei gibt."