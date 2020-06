Berlin (ots) - Der Direktor des Leibnitz-Instituts für Bildungsforschung und -Information in Frankfurt am Main, Kai Maaz, hält es für fragwürdig, dass es in Corona-Zeiten Zeugnisse gibt.Im Inforadio vom rbb sagte er am Montag: "Wir wissen nicht, welche technischen Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler jetzt in der Zeit der Schulschließung hatten, um am Fernunterricht teilzunehmen."Deshalb würde er nicht ausschließlich auf Noten setzen, sondern stattdessen über andere Möglichkeiten der Leistungsdokumentation nachdenken.Ab Montag bekommen die Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg ihre Zeugnisse. Wegen der Corona-Hygiene-Vorschriften findet die Übergabe teilweise über mehrere Tage statt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4630445OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell