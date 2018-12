Berlin (ots) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat dazuaufgerufen, sich von möglichen Terror-Anschlägen nicht einschüchternzu lassen.Niemand könne ein Attentat ausschließen, sagte Geisel am Mittwochim Inforadio des rbb. Worauf es aber ankomme, sei nicht "in Angst zuverfallen".Der heutige Jahrestag des Terroranschlags vom Breitscheidplatzstehe "ganz eindeutig im Zeichen des Gedenkens an die Opfer". Wichtigsei aber deutlich zu machen, dass "unsere offene Gesellschaft, unsereDemokratie zwar verletzbar ist, dass wir aber diese offeneGesellschaft weiter leben, dass wir unser Leben nicht ändern, dasswir nicht anders denken, nicht anders glauben, denn das wäre einErfolg für die Terroristen, und den gönnen wir ihnen nicht."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell