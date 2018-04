rbb-exklusiv: Berliner werden tausendfach Opfer von modernen Posträubern

Berlin (ots) -Sperrfrist: 16.04.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Mehr als 15.000 mal haben im letzten Jahr in Berlin Täter unterfremden Namen im Internet Waren bestellt und sich damit Zugang zuteuren Markenartikeln verschafft. Der Schaden für die Opfer liegt oftbei mehreren tausend Euro. Denn sind die Pakete in die Hände derTäter gelangt, haben es die Betroffenen oft schwer, nachzuweisen,dass sie nicht der Besteller der Ware waren. Nur ein Drittel derFälle wird aufgeklärt. Trotzdem sollte man auf keinen Fall für dienicht bestellte Ware zahlen, raten Verbraucherschützer. Das berichtetdas rbb-Verbraucher-Magazin SUPER.MARKT in seiner aktuellen Ausgabe.Die Täter haben zuvor ausspioniert, ob ein Bewohner über längereZeit abwesend ist. Dann bestellen sie auf dessen Namen teureMarkenartikel. Landet die bestellte Ware beim Nachbarn, weil derEmpfänger nicht da ist, geben sich die Täter als Verwandter oderLebenspartner aus, um so an die Ware zu kommen. Die neue Möglichkeit,den Weg der Pakete online zu verfolgen trägt dazu bei, dass dieTätern sogar den Paketboten bereits an der Tür abfangen können.Erleichtert wird der sogenannte Warenkreditbetrug dadurch, dassviele Nachbarn Pakete und Päckchen für abwesende Mieter entgegennehmen. "Lässt sich der Nachbar die Identität desjenigen, der dasPaket abholt, nicht nachweisen, handelt er grob fahrlässig und mussSchadensersatz zahlen", sagt Sabine Fischer-Volk von derVerbraucherzentrale Brandenburg.Während die privaten Opfer nur über eine Anzeige bei der Polizeiund viel Papierkrieg nachweisen können, dass sie die Bestellungennicht ausgelöst haben, zeigen immer weniger Firmen den Diebstahl an.Laut LKA Berlin haben viele Anbieter den Verlust von Waren durch denso genannten Bestellbetrug bereits mit einkalkuliert - also zu Lastenaller Kunden.Verbrauchermagazin SUPER.MARKT am Montag, 6.4. 2018 um 20.15 Uhrim rbb-FernsehenPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 37951Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell