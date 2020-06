rbb-exklusiv: Berliner SchulleiterInnen erwarten vom Senat einen Plan B

Berlin (ots) - Die Vereinigung der Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW fordert vom Senat einen Plan B für die Schulen, falls die Zahl der Neuinfektionen wieder steigt. Die Vorsitzende der Vereinigung, Gunilla Neukirchen, sagte am Mittwoch im Inforadio vom rbb:"Wir erfahren zwei Wochen vor den Ferien, dass wir wieder im Regelbetrieb arbeiten werden - in Zeiten der Infektion. Wir haben noch keinen Plan B für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Dafür gibt es keine Vorbereitung, keine Erläuterung, keine Regelung." Neukirchen betonte, das sei nicht weiter schlimm, wenn die Schulen in so einem Fall eigenverantwortlich agieren könnten.Sie sei überzeugt, dass jede Schule eigene Planungen für den Fall in der Schublade habe. "Dann kann es aber immer sein, dass der Senat andere Regelungen an die Schulen weitergibt, und man muss ganz schnell umplanen.", so die Vorsitzende.Neukirchen sagte, für den Fall, dass es wieder mehr Infektionen gibt und nur ein Teilbetrieb der Schulen möglich ist, erwarte sie vom Senat schnell Aussagen zu den Mindeststandards für den Unterricht. Dafür sei es wichtig, die Schulen digital besser aufzustellen."Man müsste so schnell wie möglich Computer in die Schulen geben, damit sie diese an die Schüler ausleihen könnten. Es muss klare Konzepte geben, die die Schulen selber entwickeln können. Da könnten die Schulen voneinander profitieren", regte Neukirchen an. Sie freue sich über die Vielzahl an Ideen, die in dieser Zeit entwickelt würden, von Senatsseite her sei es allerdings still, so Neukirchen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4619063OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell