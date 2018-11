rbb-exklusiv: Berliner LKA verschwieg Existenz einer V-Person im Umfeld des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri - Ermittler führten informellen Zuträger in der Fussilet-Moschee

Berlin (ots) -Sperrfrist: 09.11.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Berliner Polizei gerät im Fall desBreitscheidplatz-Attentäters Anis Amri erneut in Erklärungsnot. NachInformationen des rbb, der Berliner Morgenpost und KONTRASTE führteeine Anti-Terror-Dienststelle des Landeskriminalamtes (LKA) eineV-Person in der mittlerweile geschlossenen Fussilet-Moschee. DerDschihadisten -Treff wurde auch regelmäßig von Amri besucht. Damitsteht die Frage im Raum, ob das LKA die Gefährlichkeit des späterenAttentäters mithilfe der V-Person womöglich besser hätte erkennenkönnen.Die Existenz der V-Person ergibt sich aus einem Schreiben derPolizei an die Innenverwaltung vom 9. Januar 2017. Unter Bezug aufein Fachkommissariat des LKA für "Informationsgewinnung" und eine"dort geführte Informationsquelle" wird darin über die Absage einessogenannten "Islamseminars" in der Fussilet-Moschee berichtet. Überdie "Informationsquelle" wird auch in der internen Fassung einer vonder Senatsverwaltung für Inneres erstellten Chronologie zum Fall Amriberichtet. Der Begriff "Informationsquelle" diente nach Informationenvon rbb, Berliner Morgenpost und KONTRASTE als Umschreibung für eineV-Person.Die Grünen kritisierten, im Untersuchungsausschuss des BerlinerAbgeordnetenhauses nicht über die Existenz der V-Person des LKAinformiert worden zu sein. "Das wirft kein gutes Licht auf dieAufklärung", sagte das Ausschussmitglied Benedikt Lux (Grüne). Esstelle sich zudem die Frage, ob das LKA alle Möglichkeiten genutzthabe, die V-Person auf Amri anzusetzen.Ein Sprecher der Berliner Innenverwaltung wollte sich "zumöglichen Vertrauenspersonen" nicht äußern. Auch die Berliner Polizeierteilte dazu keine Auskunft. Beide Behörden bestätigten die Existenzder V-Person nicht, dementierten sie aber auch nicht.Im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses werden am Freitag(9.11.) der damalige Polizeipräsident Klaus Kandt und der nochamtierende LKA-Leiter Christian Steiof vernommen. Die Grünenkündigten an, sie auch zu der bisher unbekannten V-Person zubefragen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell