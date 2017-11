rbb exklusiv: Berliner Ärzte sollen für die Vermittlung von Leichen kassieren

Berlin (ots) - Drei Ärzte aus dem Leichenschaudienst derKassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin sollen gegen die Zahlung vonbis zu 300 Euro pro Sterbefall Tote an einen Bestatter in Hellersdorfvermittelt haben. Das werfen ein Kollege und weitere Zeugen denMännern vor. Das legen auch interne Protokolle der Ärztekammer nahe,die dem RBB exklusiv vorliegen.Der beschuldigte Bestatter soll die Ärzte gezielt angeschriebenhaben. Die Ärzte sollen so monatlich bis zu 3.000 Euro in barbekommen haben. Dabei sollen sie die Angehörigen massiv unter Druckgesetzt haben. Eigentlich ist es den Ärzten des Leichenschaudienstesnach interner Anweisung verboten, Angehörigen gezielt einen Bestatterzu empfehlen.Einer der drei beschuldigten Ärzte ist der AfD-Politiker DietmarBuchberger. Er kandidierte im September als Bürgermeister inHennigsdorf. Weder er noch der Bestatter wollten sich zu denVorfällen äußern. Die Verwürfe gegen die drei Mediziner untersuchtinzwischen auch die Berliner Ärztekammer.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell