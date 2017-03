rbb exklusiv: Berlin schickt Preuß, Woop und Sudhof in den FBB-Aufsichtsrat

Berlin (ots) - Nach rbb-Informationen wird Prof. Dr. Ing. NorbertPreuß von den Berliner Grünen als Experte in den Aufsichtsrat derFlughafengesellschaft Berlin-Brandenburg entsandt.Preuß ist 61 Jahre alt. Er ist Projektmanager und Manager der CBREPREUSS VALTEQ GmbH, eines nach eigenen Angaben weltweit operierendenUnternehmens für gewerbliche Immobilien. Außerdem ist PreußHonorarprofessor an der Universität Augsburg. Preuß war von 1985 bis1992 an leitender Position beim Neubau des Münchner Flughafensbeteiligt.Die Partei Die Linke schickt den Berliner EuropastaatssekretärGerry Woop in den FBB-Aufsichtsrat.Die SPD entsendet die Finanzstaatssekretärin Margaretha Sudhof.Neben diesen drei Plätzen kann Berlin noch einen weiteren Platz imFBB-Aufsichtsrat besetzen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioBerlin 88,8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@radioberlin.deplanung@radioberlin.deAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell