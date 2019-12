rbb-exklusiv: Berlin kauft mehr als 2.000 Wohnungen zurück

Berlin (ots) - Das Land Berlin kauft erneut mehr als 2.000 Wohnungen von derDeutsche Wohnen zurück.Die Wohnungen liegen in Spandau, Lichterfelde und Schöneberg und werden nachrbb-Informationen von der Degewo erworben.Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach am Freitag voneiner "guten Nachricht für die Mieterinnen und Mieter". Er betonte zugleich,dass keine Landesmittel fließen, da die Degewo den Rückkauf finanziell alleineträgt.Zugleich kündigte der Regierende Bürgermeister an, dass die von ihm verfolgteRückkaufstrategie fortgesetzt werde.Bei den jetzt erworbenen 2.150 Wohnungen handelt es sich um Bestände der altenWohnungsbaugesellschaft GSW, die privatisiert wurde und von der Deutsche Wohnenspäter geschluckt wurde.Bereits im September hatte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag6.000 Wohnungen in Spandau und Reinickendorf zurückgekauft. Kaufpreis damalswaren 920 Millionen Euro.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4467963OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell