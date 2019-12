rbb exklusiv: Barley - Sehr enttäuscht über klares Votum der Briten

Berlin (ots) - Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, hat sichnach dem klaren Wahlsieg der britischen Konservativen enttäuscht geäußert."Auf der anderen Seite habe ich doch so ein kleines Körnchen dessen, was soviele Britinnen und Briten fühlen: Wenigstens ist es jetzt klar", sagte dieSPD-Politikerin am Freitag im Inforadio vom rbb.Der Austritt Großbritanniens werde jetzt kommen. Vielen sei nicht bewusst, "dassdann die Arbeit erst richtig los geht. Bisher das war ja nur einÜbergangsabkommen. Das wird dann für elf Monate gelten."Barley betonte, dass man bis Ende des nächsten Jahres ein endgültiges Abkommenbrauche. Sie habe noch "keine Phantasie, wie das mit Großbritannien gehen soll."Es sei unheimlich viel, was man regeln müsse und die Positionen lägen sehr weitauseinander. Die Gefahr sei, dass man sich nicht einigen könne, dann "kriegenwir eventuell doch noch einen harten Brexit."Barley sagte weiter, es mache ihr große Sorgen, dass möglicherweise einAuseinanderbrechen des Vereinigten Königreiches bevorstehe. "Schottland ist daja schon länger auf dieser Route, aber auch in Nordirland oder Wales werden dieBestrebungen stärker."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4467764OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell