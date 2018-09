rbb-exklusiv: BND-Ausbilder wegen Verdachts auf Rechtsextremismus im Fokus

Berlin (ots) - Der Bundesnachrichtendienst (BND) geht einemVerdacht von Rechtsextremismus bei einem seiner Ausbilder nach.Nach Informationen des ARD-Magazins Kontraste und desNachrichtenportals t-online.de prüft der Auslandsnachrichtendienstdienstrechtliche Maßnahmen gegen den Politikwissenschaftler MartinWagener. Hintergrund ist ein Buch, in dem der Politologe unteranderem den Bau eines Schutzwalls um Deutschland und eineInternierung von Asylbewerbern in Lagern empfiehlt. In dem Buchsollen auch möglicherweise als rechtsextrem und/oder rassistisch zubewertende Stellen stehen.Wagener lehrt an der Außenstelle der Hochschule des Bundes füröffentliche Verwaltung in Haar. Er bildet dort Mitarbeiter des BNDaus. Offiziell erklärte eine Sprecherin des Nachrichtendienstes aufAnfrage, der Text seines Buches werde aktuell geprüft. Zugleichbetonte Sie, dass Wagener darin "ausschließlich seine persönlicheMeinung" wiedergebe. Im Zuge des Umzugs des BND nach Berlin soll derPolitologe künftig auch Mitarbeiter beim Bundesamt fürVerfassungsschutz (BfV) ausbilden.In seinem Buch "Deutschlands unsichere Grenze - Plädoyer für einenneuen Schutzwall" zeichnet Wagener das Bild einer Bundesrepublik, dieeiner Invasion krimineller Banden und Terroristen aus dem Auslandschutzlos ausgeliefert sei. Der Politologe schreibt, die Vertreterder politisch-medialen Elite seien nicht in der Lage, das Problem zulösen. "Sie setzen weiterhin auf jene Instrumente, die mehrfachversagt haben: den Schutz der europäischen Außengrenze und dieIntegration der Neuankömmlinge."Als Antwort schlägt Wagener die Errichtung eines schwer bewachtenSchutzwalls und ein rigoroses Grenzregime vor. Dem Politologenschwebt eine Sperranlage mit Wärmekameras und Stacheldraht vor.Asylbewerber sollten seiner Ansicht nach interniert werden und keineBewegungsfreiheit erhalten. Integration lehnt er ab.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell