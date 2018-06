rbb-exklusiv: BGH zu Nauen-Urteil: Verteidiger will Schneider aus Untersuchungshaft holen

Berlin (ots) - Nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil gegen denNauener NPD-Politiker Maik Schneider wegen Brandstiftung kassierthat, will sein Verteidiger versuchen, ihn aus der Untersuchungshaftherauszubekommen.Das Potsdamer Landgericht hatte den Angeklagten im Februar letztenJahres für das Anzünden einer leeren Turnhalle, die alsFlüchtlingsunterkunft vorgesehen war, zu acht Jahren Haft verurteilt.Der Verteidiger Jens-Michael Knaak sagte am Donnerstag auf Anfragedes rbb, sein Mandant sitze jetzt bereits seit zwei Jahren und vierMonaten in Untersuchungshaft und das ohne rechtskräftiges Urteil. Dassei zu lang. Knaak will sich deshalb an das Oberlandesgericht wenden.Maik Schneider wird sich dem neuen Verfahren auch stellen, wenn erauf freiem Fuß ist, so der Verteidiger. Er hofft zudem, dassSchneider jetzt eine mildere Strafe bekommt.Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben, weil einSchöffe, der mitgeurteilt hat, eindeutig befangen gewesen sei. Erhatte die Aussagen des Angeklagten als Quatsch bezeichnet, dieStrafkammer hatte aber trotz eines Befangenheitsantrages an demLaienrichter festgehalten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAntenne BrandenburgCvDTel.: 97993 - 32121aktuell@antennebrandenburg.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell