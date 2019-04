rbb exklusiv: Arcelor Eisenhüttenstadt bleibt wohl doch eigenständig

Frankfurt (Oder) (ots) - Das Stahlwerk von ArcelorMittal inEisenhüttenstadt soll nach bisher noch nicht bestätigtenrbb-Informationen doch eigenständig bleiben.Der Aufsichtsrat werde demnach am Freitag beschließen, dass dieFusion des Stahlwerks mit dem Standort in Bremen nicht weiterverfolgt wird. Nach diesen Informationen ist allerdings noch immervorgesehen, dass es nur noch einen Geschäftsführer für beideStandorte mit Sitz in Bremen geben soll. Dafür werde der Chef desFlachstahlsektors von ArcelorMittal in Europa, Geert Van Poelvoorde,einen Sitz im Aufsichtsrat von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadtbekommen, was die Relevanz des Standorts für die gesamteKonzernstruktur betone.Der Sprecher von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, Herbert Nicolaus,wollte diese Informationen dem rbb am Mittwoch weder bestätigen nochdementieren. Er verwies auf die Sitzung des Aufsichtsrates amFreitag, auf der Beschlüsse zum weiteren Vorgehen gefasst und imAnschluss veröffentlicht werden sollen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAntenne BrandenburgChef vom DienstStudio Frankfurt (Oder)Tel.: 97993 - 39555aktuell@antennebrandenburg.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell