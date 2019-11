Berlin (ots) - Selbständige, die als sogenannte "Crowdworker" tätig sind, sollenmehr "soziale Sicherung und Arbeitnehmerrechte" erhalten.So sehen es Pläne aus dem Bundesarbeitsministerium vor: "Wir arbeiten seit einemJahr an einem Konzept und werden es demnächst vorlegen", kündigte Björn Böhning(SPD), Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, am Mittwoch imARD-Mittagsmagazin an.Crowdworker übernehmen zunehmend Kleinstaufträge, die auf Plattformen wieRoamler, Clickworker oder Streetspotr angeboten werden - beispielsweise Fotoszuliefern oder Produktbeschreibungen verfassen. Ab heute entscheidet dasLandesarbeitsgericht München in einem Prozess, ob ein Mitarbeiter der PlattformRoamler als Selbständiger oder als Angestellter einzustufen ist. Das Urteilkönnte Signalwirkung für die gesamte Plattformwirtschaft haben."Die Plattformen definieren durch ihre allgemeinen Beschäftigungsbedingungenoftmals, dass Crowdworker selbstständig sind, weil sie die Arbeitskosten und dieSozialkosten, die normalerweise mit einer Beschäftigung verbunden sind,scheuen", sagte Böhning. "Dieser Einzelfall zeigt eine problematischeEntwicklung in der Plattformwirtschaft."Mittlerweile arbeiten rund drei Millionen Deutsche laut einer Studie im Auftragdes Arbeitsministeriums als aktive Crowdworker. Eine Absicherung oder eineAuftragsgarantie haben sie nicht. Da könnte die Neuregelung ansetzen, soBöhning: "Wie gelingt es uns, klassische Rechte, die man aus der normalen Weltkennt, beispielweise Kündigungsschutz, auch auf Plattformen zu realisieren?"Wichtig sei auch, dass die Arbeitgeber einen "Beitrag leisten zur Finanzierungder sozialen Sicherung" der Auftragnehmer.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell