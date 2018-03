rbb exklusiv: Anschlagserie in Berlin-Neukölln - Vorwürfe gegen Ermittlungsbehörden

Berlin (ots) -Sperrfrist: 21.03.2018 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Berliner Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus (MBR)kritisiert mangelnde Ermittlungserfolge im Zusammenhang mit einerrechtsextremen Anschlagserie im Bezirk Neukölln. Aus ihrer Sichthätte es längst Festnahmen geben müssen.Die vom Berliner Senat geförderte Beratungsstelle spricht von 14Brandanschlägen gegen Autos. Dazu kommen Farbbeutel- und Steinwürfegegen Privatwohnungen und Graffiti-Schmierereien mit persönlichenBedrohungen. Die meisten Taten hätten sich in den NeuköllnerOrtsteilen Britz und Rudow ereignet. Zum Täterkreis gehörten demnach10 bis 15 Neonazis mit guten Ortskenntnissen, die denErmittlungsbehörden bekannt seien.Obwohl es seit Mai 2016 insgesamt mehr als 60 Straftaten gegebenhabe, sei noch niemand festgenommen worden, kritisiert die MobileBeratungsstelle gegen Rechtsextremismus. Das sei ein fatales Zeichenund ermutige die Täter weiterzumachen, sagte die Leiterin derBeratungsstelle, Bianca Klose, dem rbb.Der Berliner Polizei zufolge gab es Durchsuchungen bei zweiTatverdächtigen. Die gefundenen Beweismittel würden derzeit durch dasLandeskriminalamt ausgewertet.Am Internationalen Tag gegen Rassismus am Mittwoch wollen mehrereVereine und Verbände in Berlin-Rudow demonstrieren und auf dieAnschlagserie aufmerksam machen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell