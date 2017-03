rbb-exklusiv: Anis Amri war enger mit Islamisten-Netzwerken verbunden als angenommen

Berlin (ots) -Sperrfrist: 23.03.2017 16:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, waroffenbar deutlich stärker in dschihadistische Gruppierungeneingebunden als bisher angenommen.Laut Recherchen des Rundfunks Berlin-Brandenburg und der BerlinerMorgenpost hatte er engen Kontakt zum Netzwerk des wegenIS-Unterstützung mittlerweile festgenommenen Predigers Abu Walaa. Dasbelegen bislang unveröffentlichte Dokumente des LandeskriminalamtesNordrhein-Westfalen, die beiden Medien vorliegen. Abu Walaa, der mitbürgerlichem Namen Ahmad Abdulaziz A. heißt, gilt als Schleuser fürden sogenannten "Islamischen Staat" und soll deren wichtigsterAnsprechpartner in Deutschland sein. Laut den Behördendokumenten warAnis Amri eine "enge Kontaktperson" Abu Walaas und habe den Prediger"bei verschiedenen Seminaren in der DIK-Moschee in Hildesheimkonspirativ um persönlichen Rat befragt".Auch zwei ebenfalls beschuldigte Prediger Boban S. und Hasan C.,die sich in Untersuchungshaft befinden, werden als "engeKontaktperson" Amris geführt. Weitere Mitglieder des Netzwerksgewährten Amri laut Unterlagen in teilweise konspirativen WohnungUnterschlupf. Insgesamt standen laut LKA NRW 14 Personen desAbu-Walaa-Netzwerks in Kontakt zu Amri.Die Dokumente relativieren insoweit öffentliche Aussagen desBundesamtes für Verfassungsschutz, wonach es sich bei Amri um einen"radikalisierten Einzeltäter" gehandelt haben soll.Detaillierte Erkenntnisse zu Amris Rolle in Islamisten-Netzwerkenkönnte die Aussage der Leiter des nordrhein-westfälischenLandeskriminalamtes, Dieter Schürmann, bringen. Er ist am Freitag alsZeuge im Amri-Untersuchungsausschusses des LandtagesNordrhein-Westfalen geladen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell