Berlin (ots) - Der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, GünterNooke, hat eine Neuausrichtung der Entwicklungspolitik gefordert.Aus Anlass des heutigen Weltflüchtlingstages sagte derCDU-Politiker am Mittwoch im Inforadio vom rbb, "das Wohl Afrikas"liege "im Interesse Europas und Deutschlands": "Wir müssen unsklarmachen, dass wir eine wirklich ganz andere Afrikapolitikbrauchen."Wichtig sei, für die Menschen in den betroffenen Ländern einePerspektive zu schaffen, damit sie in ihrer Heimat bleiben, betonteNooke. Dabei reiche es nicht aus, nur auf Ausbildung zu setzen: "Wenndie Menschen nur ausgebildet werden und dann keine Firma da ist, diesie anstellt, kein vernünftiger Job für sie existiert, dann ist daseher ein Migrationstrigger. Das muss man so ehrlich sagen."In Bezug auf die Flüchtlingspolitik müsse man sich bewusst machen,dass nach Europa "ja nicht die ganz Armen kommen". Hier müsse sichdie deutsche Politik "ein Stück ehrlich machen": "Flüchtlinge sindetwas anderes als Wirtschaftsmigranten oder wie immer man das nennenwill - Menschen, die einfach für sich eine bessere Perspektivesuchen". Diesen Menschen eine Bleibeperspektive zu eröffnen, sei eine"europäische Aufgabe". Denn derzeit würden sich gerade diejenigen,die gut ausgebildet sind, auf den Weg nach Europa machen: "Aber ermuss ja nicht nach Europa kommen. Warum kann man nicht auch inAfrika, nicht unbedingt in jedem Dorf, aber in vielen Städten, inIndustriezonen, in Industrieparks oder Wirtschaftssonderzonen, fürdiese Menschen gute Arbeit finden."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.de