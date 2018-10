rbb-exklusiv: AfD bleibt mit Abstand stärkste Partei in Cottbus

Berlin (ots) - Wenn am kommenden Sonntag in BrandenburgLandtagswahl wäre, würde die AfD in Cottbus mit 30 Prozent stärkstePartei. Das ist das Ergebnis einer exklusiven Umfrage von infratestdimap im Auftrag des rbb. Danach legte die AfD im Vergleich zu einerUmfrage im März sogar noch leicht zu - nämlich um einen Prozentpunkt.Im Vergleich zu den Ergebnissen bei der Landtagswahl 2014 hat dieAfD unter Cottbuser Wählern damit ihr Ergebnis fast verdreifacht.Größter Verlierer ist im Vergleich zur März-Umfrage die CDU. Sieliegt bei 20 Prozent und büßt damit 4 Prozentpunkte ein. Die SPD undLinke legen jeweils zwei Prozentpunkte zu und liegen bei 17beziehungsweise 19 Prozent. Die Grünen bekämen 6 Prozent (+1).Gefragt wurde auch, wie sicher man sich auf öffentlichen Plätzen,Straßen, in Parkanlagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln fühle. 67Prozent der Befragten gaben an, sich in Cottbus sicherbeziehungsweise sehr sicher zu fühlen, 29 Prozent fühlen sichunsicher.Auf die Frage, ob Cottbus mit der Integration von Flüchtlingenderzeit überfordert ist oder nicht, gaben 59 Prozent der Befragtenan, die Stadt sei überfordert. Im Vergleich zur entsprechendenUmfrage im März ist diese Zahl um 7 Prozentpunkte gesunken. 31Prozent sagen, Cottbus sei nicht überfordert - (plus neunProzentpunkte).Für die repräsentative Zufallsauswahl sprach infratest dimap inder ersten Oktoberwoche dieses Jahres mit 1.002 Befragten in Cottbus.Der rbb hatte die Umfrage für die am Donnerstag stattfindende Vor-OrtSendung "Cottbus unerhört?!" beauftragt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAntenne BrandenburgChef vom DienstStudio CottbusTel.: 97993 - 39177aktuell@antennebrandenburg.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell