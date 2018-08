rbb exklusiv: Abgeschobener Afghane verübte 17 Straftaten in drei Jahren

Berlin (ots) - Einer der drei Afghanen, die am Dienstag im AuftragBrandenburgs nach Kabul abgeschoben wurden, ist mehrfach vorbestraft.Das geht aus Unterlagen hervor, die dem rbb exklusiv vorliegen.Demnach hat der Mann unter anderem einen Massenmord im Landratsamt inOranienburg angedroht: Er wollte das dortige Sozialamt niederbrennen.Zwei Mitbewohnern im Flüchtlingsheim drohte er mit dem Tode, da sieUngläubige seien. Auch Sozialarbeiter und Gefängnisbeamte habe erbedroht, heißt es in einem dem rbb vorliegenden Gerichtsbeschluss.Ein weiterer Mann ist nach rbb-Informationen als Dealervorbestraft. Der dritte war nach einem abgelehnten Asylantragvollziehbar ausreisepflichtig, daraufhin jedoch in Frankreichuntergetaucht. Dort nahm ihn die Polizei fest und brachte ihn nachDeutschland zurück. Schwere Straftaten sind bei ihm nichtfestgestellt worden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion rbb24Tel.: +49 (0)30 97993-37950Fax: +49 (0)30 97993-37909internet@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell