rbb exklusiv: Abgehängt in Brandenburg? Gefühl trifft auf Fakten - Ein Datenprojekt des Rundfunk Berlin Brandenburg, rbb

Frankfurt (Oder) (ots) - Das Lebensgefühl der Brandenburgerunterscheidet sich regional deutlicher als bisher bekannt. Das istdas Ergebnis einer umfänglichen Datenrecherche des Rundfunk BerlinBrandenburg, rbb und einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutsinfratest dimap. Im Auftrag des rbb wurden 1.000 Brandenburgerinnenund Brandenburger befragt. Während im Berliner Speckgürtel nur 5Prozent der Bewohner die eigene Region benachteiligt sieht, fühltsich in den anderen Teilen Brandenburgs jeder Dritte abgehängt (32Prozent). Im Landesdurchschnitt hat ein Viertel der Brandenburgerdas Empfinden, gegenüber anderen Teilen des Landes benachteiligt zusein (24 Prozent). Vor allem AfD-Anhänger fühlen ihre Regionabgehängt (35 Prozent), während Anhänger der Grünen dieses Empfindenam wenigsten teilen (9 Prozent).Die ärztliche Versorgung gilt für zwei Drittel der Befragten alswichtigstes Kriterium für ein gutes Lebensgefühl in der Region. Dieeigenen Erfahrungen unterscheiden sich dabei allerdings erheblich.Außerhalb des Berliner Umlands hat die Hälfte das Gefühl, dieärztliche Versorgung habe sich in den letzten zehn Jahrenverschlechtert (49 Prozent), während im Speckgürtel fast drei Viertel(72 Prozent) behaupten, die Lage sei unverändert (33 Prozent) odersogar besser geworden (39 Prozent).Das Datenprojekt des rbb stellt diesem Gefühl der Brandenburgerdie realen Zahlen gegenüber. So ist die Zahl der in Praxen tätigenÄrzte seit 2007 um 4,3 Prozent gestiegen. Die Zahl der angestelltenÄrzte in Praxen und ambulanten Einrichtungen ist sogar um 168 Prozentgestiegen. Auch in den Krankenhäusern arbeiten jetzt 30 Prozent mehrÄrzte in Brandenburg als noch 2001.Ein anderes Thema, das sowohl in der infratest dimap-Umfrage alsauch im Datenprojekt des rbb eine wichtige Rolle spielt, ist diePräsenz von Polizei und Behörden. 38 Prozent der Brandenburgermeinen, dass sich die Präsenz von Behörden und Polizei in den letztenzehn Jahren verschlechtert habe, 55 Prozent sehen keine Veränderungenoder Verbesserungen. Von den Befragten gaben lediglich 21 Prozent (19% im Speckgürtel; 22 % außerhalb des Speckgürtels) an, dass Polizei-und Behördenerreichbarkeit für sie von großer Bedeutung sei.Insbesondere die Befragten außerhalb des Speckgürtels sehen eineVerschlechterung (43). Hier empfinden nur 17% eine verbesserteSituation. Befragte innerhalb des Speckgürtels sehen mehrheitlicheher eine Verbesserung (28) als eine Verschlechterung (25).Am besten haben sich nach Ansicht der Brandenburger dieEinkaufsmöglichkeiten in der Region entwickelt. Im Berliner Umlandsehen 75 Prozent der Befragten Verbesserungen, in den anderen Teilendes Landes 56 Prozent.Ab dem 21. Juni 2018 sind ab 6.00 Uhr sind die Daten des rbb unddie Ergebnisse der infratest dimap Umfrage einsehbar. DasDatenprojekt wird vom 21. bis zum 24. Juni in Hörfunk und Fernsehenmit Reportagen und Interviews begleitet.Ansprechpartner: Andreas Oppermann, RedaktionsleiterRegionalstudio Frankfurt (Oder), 0335/ 5714 39500Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAntenne BrandenburgChef vom DienstStudio Frankfurt (Oder)Tel.: 97993 - 39555aktuell@antennebrandenburg.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell