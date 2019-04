rbb bedauert vorzeitigen Abbruch der Übertragung des Spiels Cottbus-Osnabrück

Berlin (ots) - Durch einen Programmierfehler hat der RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) am Samstag (27.4.) die Fernseh-Übertragungdes Drittliga-Spiels Energie Cottbus-VfL Osnabrück rund 120 Sekundenvor Schluss beim Stand von 2:1 für die Gäste abgebrochen. Der rbbhatte über sein Brandenburger Sendesignal an diesem Samstag von 13.55Uhr an das Fußballspiel übertragen, über das Berliner Sendesignal wardas Programm "Rund um Oldtimer" zu sehen. Um kurz nach 16 Uhr wurdendie beiden Sendesignale mit dem Programm aus Berlin wiederzusammengeführt, obwohl das Spiel in Cottbus noch lief.rbb-Sprecher Justus Demmer: "Die Zusammenschaltung nach 16 Uhr warfest vorprogrammiert, wir hatten dann kurzfristig keine technischeMöglichkeit mehr, auf die außergewöhnlich lange Spieldauer im Stadionder Freundschaft zu reagieren. Wir müssen jetzt unsere Vorplanungemfür den Sendeablauf genau unter die Lupe nehmen und unsere Lehren fürdie Zukunft daraus ziehen. Dass es in den Minuten, die dann nichtmehr zu sehen waren, keine entscheidende Spielszene mehr gab, ist füruns kein Trost. Wir bitten alle Fans, die vor dem Fernsehermitgefiebert haben, um Entschuldigung, wir wissen, dass wir das beimnächsten Mal besser machen müssen. In unserer Mediathek wird dasganze Spiel zu sehen sein."Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmerjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell