Berlin (ots) -Sperrfrist: 01.04.2019 17:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.SUPER.MARKT warnt vor illegalem Glücksspiel. Die in Gibraltarangesiedelte Firma "Lottoland" verspricht im Internet hohe Gewinne.Doch auf der Website von "Lottoland" - die farblich und gestalterischdem staatlichen Lotto in Deutschland zum Verwechseln ähnlich sieht -kreuzt der Spieler zwar Zahlen an, aber er tippt damit nicht, sondernwettet auf den Ausgang von seriösen Lotterien. Die Folge: WütendeMitspieler, die von 100%igem Geldverlust berichten, von Betrugsprechen und auf nicht ausgezahlte Gewinne verweisen.Zudem hat die Firma "Lottoland" in Deutschland gar keineGenehmigung für ihr angebotenes Glücksspiel. Was die Spieler häufignicht wissen: Wer bei illegalem Glücksspiel mitmacht, macht sichselbst strafbar. Rechtsanwalt Christian Solmecke warnt eindringlich:"Derjenige, der an einem unerlaubten Glücksspiel teilnimmt, machtsich strafbar. Man kann dafür bis zu 6 Monate ins Gefängnis kommen,und wenn man dann noch bei so einem illegalen Glücksspiel gewonnenhat, hat man doppelt Pech, das ganze Geld was man da gewonnen hat,kann der Staat nämlich wieder einziehen."Mehr dazu: rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT am Montag, 20.15 Uhrim rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 37951Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell