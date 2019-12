rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT: Kritik an Wohnungsmaklern wegen unzulässiger Reservierungsgebühren

Berlin (ots) -Sperrfrist: 09.12.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Den Kampf um preiswertes Wohneigentum in Berlin und Brandenburg nutzenImmobilien-Makler und Bauträger immer öfter, um Reservierungsgebühren zuverlangen.Regelmäßig werden auch hohe Beträge einbehalten, wenn kein Kaufvertrag zustandekommt. Oft zu Unrecht, wie das Verbrauchermagazin des des rbb-Fernsehens jetztrecherchiert hat. Kai-Peter Breiholdt, Fachanwalt für Immobilienrecht,kritisiert diese illegale Praxis in der Sendung SUPER.MARKT:"Wir haben im Moment einen Immobilienboom. Dadurch können sich die Makler undBauträger auch ihre Käufer aussuchen und nutzen ihre Marktmacht, bestimmte Dingedurchzudrücken."Bei einer Stichprobe mit versteckter Kamera hat der rbb festgestellt, dassMakler und Bauträger Gebühren rechtwidrig ganz oder teilweise einbehalten oderzu hohe Gebühren verlangt werden. Kai-Peter Breiholdt rät Interessenten deshalb,sehr genau zu prüfen, ob sich die Makler an Recht und Gesetz halten. So darf dieReservierungsgebühr nicht zu hoch angesetzt sein. Die gerichtlich anerkannteGrenze liegt bei 10 - 15% der ortsüblichen Maklerprovision. Ferner sindserienmäßig formulierte online-Verträge in Brandenburg nicht zulässig.Die Gebühr als "Aufwandsentschädigung" einzubehalten, ist nur dann statthaft,wenn der tatsächlich geleistete Aufwand auch nachgewiesen werden kann. In Berlingibt es eine Sondersituation: Reservierungsgebühren sind nur dann akzeptabel,wenn der Reservierungsvertrag separat vom eigentlichen Maklerverträgengeschlossen wird.Mehr Informationen: rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT. Montag, 09.12.2010 um20:15 Uhr im rbb-Fernsehen. Online: www.rbb-online.de/supermarktPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 22777Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4460931OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell