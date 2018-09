rbb-Umfrage bestätigt: AfD jetzt ganz vorn in Brandenburg (FOTO)

Potsdam (ots) -Nach der neuesten Umfrage von Infratest-dimap im Auftrag des rbbist die AfD - noch gemeinsam mit der SPD - mit 23 % die stärkstepolitische Kraft in der Mark. Mit 21 % folgt die CDU und mit 17 %abgeschlagen die Linke.Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende der AfD im LandtagBrandenburg, Andreas Kalbitz:"Diese Zahlen hätten an keinem passenderen Tag veröffentlichtwerden können. Mit der Überheblichkeit der Noch-Regierenden hatWoidkes glücklose rot-rote Regierung auch bei der heutigenPlenardebatte alle Anträge und Gesetzentwürfe der AfD-Fraktion mitder aktuellen Stimmenmehrheit vom Tisch gewischt und abgelehnt. DochWoidke und sein frisch aufgestocktes Wackel-Kabinett müssenrealisieren, dass sie - wann immer sie agieren - bereits schon jetztgegen den Willen der Brandenburger handeln. Die aktuelle Umfragemacht uns zur stärksten politischen Kraft zwischen Perleberg undCottbus. Und die Umfrage liefert den Hauptgrund gleich mit: 65 % derBrandenburger lehnen den Umgang von Rot-Rot mit den sog."Flüchtlingen" ab. Und so gehe ich davon aus, dass sich bis zumWahltag die Zahlen auch noch sehr viel deutlicher in unsere Richtungverschieben werden. Aber für den Moment bedanke ich mich schon einmalbei allen Brandenburgern, die erkannt haben, dass es ein Weiter-somit SPD und Linken nicht geben kann. Nur noch eine Stimme für die AfDist eine Stimme für die, die 'schon länger hier leben'."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell