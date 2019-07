rbb: Trauer nach Tod von Lisa Martinek - Programmänderungen im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Nach dem überraschenden Tod von Lisa Martinek hatdie Leiterin des Programmbereichs Doku & Fiktion des RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb), Martina Zöllner, die Schauspielerin alsebenso einfühlsame wie kraftvolle Künstlerin gewürdigt. "LisaMartinek vereinte große künstlerische Kraft und ein seltenesschauspielerisches Einfühlungsvermögen. Damit konnte sie ihrenunterschiedlichen Rollen immer neue, unverwechselbare Züge geben. Wirsind sehr traurig über ihren Tod und in Gedanken bei ihrer Familie",sagte Zöllner am Montag.Aus Anlass des Todes von Lisa Martinek ändert der rbb am Montag(1. Juli) sein Fernsehprogramm und zeigt zwei Filme mit Lisa Martinekin den Hauptrollen: Um 20.15 Uhr sendet das rbb Fernsehen "Ich leih'mir eine Familie" aus dem Jahr 2007, um 22.00 Uhr folgt "Tatort:Blutgeld" aus dem Jahr 2010.Lisa Martinek spielte zuletzt auch die Titelrolle in der ARD-Serie"Die Heiland - Wir sind Anwalt", die der rbb für das Ersterealisierte. Im Juli waren Dreharbeiten für eine zweite Staffel derSerie geplant, diese werden nun bis auf Weiteres ausgesetzt.Pressekontakt:rbb Presse & Informationjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell