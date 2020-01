rbb SUPER.MARKT: Warnung vor ebay-Betrügern

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Berlin (ots) - Mehrere hundert Anzeigen im Monat gegen ebay-Betrüger werdenderzeit allein bei der Polizei Berlin registriert.Das Landeskriminalamt warnt vor zwei gängigen Maschen. So bieten häufig dieTäter attraktive Waren zu einem auffällig günstigen Preis an. Kommt es zum Kauf,bestehen sie auf eine Überweisung des Geldes. Später tauchen sie ab, ohne dieProdukte dem Käufer zuzusenden. Oliver Klau vom Landeskriminalamt Berlinbestätigte dem rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT einen Anstieg der Anzeigen underklärte: "Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher."Bei einer anderen Masche geben sich die Betrüger selbst als Käufer aus undbitten den Verkäufer um die Zusendung des Produktes ins Ausland. Sie forderneinen Beleg der Versendung durch die Post, erst mit einem Foto von der Quittungwürde angeblich eine Überweisung des Kaufpreises aus dem Ausland nachDeutschland möglich sein. Wer sich darauf einlässt, der wartet auf sein Geldvergebens und die Ware kann nicht wieder zurückgerufen werden.Möglich werden beide Betrugsmaschen durch eine Verschleierung der Identität. DasUnternehmen eBay lehnt eine Verifizierung ab. So erklärte ebay gegenüber demrbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT: "Dieser Kampf gegen Betrug gleicht einemKampf gegen Windmühlen." Pressesprecher Pierre Du Bois sieht wenig Grund zurHoffnung, dass das irgendwann mal komplett beseitigt sein könnte.Wer ebay Betrügern keine Chance geben will, der möge auf das persönliche Abholender Waren und das Bezahlen vor Ort bestehen. Beim Bezahlen rät die Polizei,Zahlungsdienstleister mit Käuferschutz wie Paypal oder das Lastschriftverfahrenzu nutzen. Nur bei diesen haben Käufer eine Möglichkeit, das Geld zurückzuholen.Opfer sollten jeden einzelnen Fall unbedingt zur Anzeige bringen. So könnenErmittler und später auch die Politiker erkennen, wie hoch die Kriminalitätsrateauf dem Gebiet des online Handels ist.Weitere Informationen dazu im rbb-Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT" am13.01.2020, 20:15 Uhr rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 22777Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4489886OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell